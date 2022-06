Tonali: 'Questi ritmi sono diversi rispetto alla Serie A, si alza l'intensità. Nuovi compagni? Vanno conosciuti...' (Di sabato 11 giugno 2022) Il centrocampista del Milan e dell'Italia Sandro Tonali è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "Sapevamo che non era semplice... Leggi su calciomercato (Di sabato 11 giugno 2022) Il centrocampista del Milan e dell'Italia Sandroè intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "Sapevamo che non era semplice...

Pubblicità

mugno99 : Come fai a sbagliare questi gol Loca, Tonali avrebbe sicuramente segnato #InghilterraItalia - Marco7698953055 : @ScoutismoRN Pioli quindi giocherebbe con questi 3 + Origi (o Giroud) e dietro solo Tonali e Bennacer (o addirittur… - MaignanEnjoyer : Ufficiale Lang al Milan anche per il like di leao al suo post, LEAO-CDK-LANG In più: Theo, Tonali, MMM16 L’anno pr… - KeviniJFC : @loriwastaken Questi non si rendono conto che abbiamo comprato kean e vlahovic spendendo più di 100M per due giocat… - _MarcoM_96 : @PBPcalcio Se si affida il patrimonio di Bezos ad un incompetente, sta pur certo che prima o poi lo sperpera. I sol… -