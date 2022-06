Tiro con l’arco, Europei 2022: Elisa Roner sfiora il podio nel compound individuale (Di sabato 11 giugno 2022) Dopo la medaglia d’argento di Sara Ret, Elisa Roner e Marcella Tonioli nel compound a squadre, gli Europei di Tiro con l’arco hanno visto la chiusura del torneo misto e dell’individuale per quanto riguarda questa speciale disciplina nell’attesa della giornata di domani quando toccherà ai protagonisti del ricurvo. Sfuma nella finale per il bronzo il terzo posto per Elisa Roner. L’azzurra ha sfiorato il podio nel compound individuale chiudendo il proprio match con 142 punti (29/58/87/114) contro i 144 ( 28/58/87/116) della turca Ayse Bera Suzer. Oro per la britannica Isabelle Carpenter, semplicemente perfetta nel suo match per 143 (29/57/85/115) contro la francese ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) Dopo la medaglia d’argento di Sara Ret,e Marcella Tonioli nela squadre, glidiconhanno visto la chiusura del torneo misto e dell’per quanto riguarda questa speciale disciplina nell’attesa della giornata di domani quando toccherà ai protagonisti del ricurvo. Sfuma nella finale per il bronzo il terzo posto per. L’azzurra hato ilnelchiudendo il proprio match con 142 punti (29/58/87/114) contro i 144 ( 28/58/87/116) della turca Ayse Bera Suzer. Oro per la britannica Isabelle Carpenter, semplicemente perfetta nel suo match per 143 (29/57/85/115) contro la francese ...

