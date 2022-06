Tiro con l’arco: argento per l’Italia femminile nell’Europeo di Germania (Di sabato 11 giugno 2022) Ottimo argento per l’Italia nel weekend di finali agli Europei di Tiro con l’arco di Monaco, in Germania. Elisa Roner, Marcella Tonioli e Sara Ret hanno infatti conquistato la prima medaglia azzurra in Baviera fermandosi solo in finale contro la Gran Bretagna (Carpenter, Gibson, Stretton) con il risultato di 229-232. Ecco le parole della Roner, che ammette: “Speravamo nell’oro, siamo comunque soddisfatte anche se abbiamo avuto un po’ di sfortuna in alcune frecce”. La Sara Ret invece parla al futuro: “L’anno scorso abbiamo preso il bronzo, questa volta l’argento, ci riproveremo nella prossima occasione“. “Potevamo fare qualcosa di più, ma come detto dalle mie compagne ci riproveremo e siamo contente di questo argento” sono invece le parole di Marcella Tonioli. Chiude ... Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) Ottimopernel weekend di finali agli Europei dicondi Monaco, in. Elisa Roner, Marcella Tonioli e Sara Ret hanno infatti conquistato la prima medaglia azzurra in Baviera fermandosi solo in finale contro la Gran Bretagna (Carpenter, Gibson, Stretton) con il risultato di 229-232. Ecco le parole della Roner, che ammette: “Speravamo nell’oro, siamo comunque soddisfatte anche se abbiamo avuto un po’ di sfortuna in alcune frecce”. La Sara Ret invece parla al futuro: “L’anno scorso abbiamo preso il bronzo, questa volta l’, ci riproveremo nella prossima occasione“. “Potevamo fare qualcosa di più, ma come detto dalle mie compagne ci riproveremo e siamo contente di questo” sono invece le parole di Marcella Tonioli. Chiude ...

