The love & sex tape: alla scoperta del nuovo album di Maluma (Di sabato 11 giugno 2022) La superstar mondiale della musica latina: “ho sentito il bisogno di comunicare con i fan che amano il ritmo urban che mi ha definito dall’inizio” È uscito “The love & sex tape” (https://Maluma.lnk.to/TheloveAndSextape 0), il nuovo album della superstar mondiale della musica latina Maluma. Marcatamente urban, questo nuovo progetto discografico è una montagna russa di emozioni che mescola amore, dolore, lussuria, passione e adrenalina ad un sound dembow. “The love & Sex tape” mostra un Maluma più spavaldo ed esplicito, ma con la stessa essenza e lo stesso ritmo che hanno contraddistinto la star colombiana dagli inizi della sua straordinaria ... Leggi su lopinionista (Di sabato 11 giugno 2022) La superstar mondiale della musica latina: “ho sentito il bisogno di comunicare con i fan che amano il ritmo urban che mi ha definito dall’inizio” È uscito “The; sex” (https://.lnk.to/TheAndSex0), ildella superstar mondiale della musica latina. Marcatamente urban, questoprogetto discografico è una montagna russa di emozioni che mescola amore, dolore, lussuria, passione e adrenalina ad un sound dembow. “The; Sex” mostra unpiù spavaldo ed esplicito, ma con la stessa essenza e lo stesso ritmo che hanno contraddistinto la star colombiana dagli inizi della sua straordinaria ...

Pubblicità

Lopinionista : The love & sex tape: alla scoperta del nuovo album di Maluma - Boadicea97 : A prescindere da tutto che bello è il modo di dire I love you to the moon and back? Da baby m fai ascì crazy a I l… - 0v3rth1nk1ng__ : @share_the_love_ anche ioo - skaiblakes : @share_the_love_ io pure guarita da neanche tanti giorni ( una decina ) e mi partono dei momenti in cui continuo a… - share_the_love_ : @skaiblakes graziee <3 -