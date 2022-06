The Last of US Part 1 Remake annunciato per PS5 e PC: trailer e data d’uscita (Di sabato 11 giugno 2022) The Last of Us si conferma un gioco immortale, e lo si capisce chiaramente dall’annuncio delle scorse ore in occasione del Summer Game Fest 2022: il gioco, ci riferiamo al primo capitolo, farà la sua comparsa nella versione tirata a lucido, Remake, per Playstation 5 e anche per personal computer. The Last of Us Remake Ps5, 11/6/2022 – Computermagazine.itPer quanto riguarda l’ultima console di casa Sony la data da segnare in rosso è il 2 settembre 2022, mentre per l’approdo su pc non vi è ancora una data ufficiale. Nel corso del Summer Game Fest 2022 è stato mostrato anche il trailer per avere un’idea estetica di come sarà il “nuovo” The Last of Us e il risultato, e come potete vedere dai vostri occhi attraverso il filmato presente su questa pagina, è a ... Leggi su computermagazine (Di sabato 11 giugno 2022) Theof Us si conferma un gioco immortale, e lo si capisce chiaramente dall’annuncio delle scorse ore in occasione del Summer Game Fest 2022: il gioco, ci riferiamo al primo capitolo, farà la sua comparsa nella versione tirata a lucido,, per Playstation 5 e anche per personal computer. Theof UsPs5, 11/6/2022 – Computermagazine.itPer quanto riguarda l’ultima console di casa Sony lada segnare in rosso è il 2 settembre 2022, mentre per l’approdo su pc non vi è ancora unaufficiale. Nel corso del Summer Game Fest 2022 è stato mostrato anche ilper avere un’idea estetica di come sarà il “nuovo” Theof Us e il risultato, e come potete vedere dai vostri occhi attraverso il filmato presente su questa pagina, è a ...

Pubblicità

AgostinoParavi1 : RT @AgostinoParavi1: On the last will of the greatest Italian surgeon of the XIIIth c.!!! : L. Iannacci e A. Zuffrano - Il dossier testame… - colesmotive : RT @SeriesTWBZ: Pedro Pascal e Bella Ramsey como Joel e Ellie na série de The Last of Us. - AgostinoParavi1 : On the last will of the greatest Italian surgeon of the XIIIth c.!!! : L. Iannacci e A. Zuffrano - Il dossier test… - The_Last_Gasp : @PerculoPio No, no, meglio così. L'ultima volta (governo merda @matteorenzi ) il sig.@chiccotesta ci stava per incu… - PlayStationBit : Dopo tanti #rumor ecco l'annuncio ufficiale e le prime parole di @Neil_Druckmann #TLOU2 #PS4 #PlayStation #PS5… -