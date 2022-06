Testimoni di Geova messi al bando | la Corte europea dei diritti dell' uomo contro la Russia | illegale discriminarli

(Di sabato 11 giugno 2022) Putin non solo è un reazionario ma ormai la sua tendenza all'integralismo religioso avanza. Ladei'ha emesso una sentenza storicalaa favore dei ...

Pubblicità

globalistIT : - zazoomblog : Testimoni di Geova la Corte europea dei diritti delluomo: Illegale per la Russia bandirli - #Testimoni #Geova… - mmcecconi : @CatiaMamone Pensa che io sono sopravvissuto già a 12 fine del mondo dei testimoni di Geova...#ribelle - raffaer_ : 1/2 Secondo voi quale di queste frasi ho sentito veramente ieri ad un matrimonio tra testimoni di Geova? - una buo… - KilljoyGP : @Zziagenio78 Apro ai testimoni di Geova. -

La Corte europea dei diritti dell'uomo 'ha emesso una sentenza storica contro la Russia a favore deidi. La Cedu ha dichiarato, 6 voti contro 1, che era illegale per la Russia ...Religione:, storica sentenza contro Russia La Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato, 6 voti contro 1, che era illegale per la Russia bandire ididal Paese La Corte ...a Corte ha anche affermato che era illegale vietare le loro pubblicazioni, i periodici e il sito web ufficiale. Ha ordinato dunque al Paese di interrompere tutti i procedimenti penali pendenti contro ...testimoni-di-Geova, news e notizie: leggi le anteprime, gli approfondimenti, le intervisite e le foto sull'argomento: testimoni-di-Geova. Tutte le notizie in tempo reale solo sul sito TgCom24.it.