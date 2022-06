Tennis: Vezzali, 'complimenti a Berrettini, in finale a Stoccarda dopo 3 mesi di stop' (Di sabato 11 giugno 2022) Roma, 11 giu. - (Adnkronos) - "Berrettini in finale all'Atp di Stoccarda! complimenti Matteo, un risultato ancor più importante dopo 3 mesi di stop. Facciamo tutti il tifo per te!". Così su Twitter la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali. Leggi su iltempo (Di sabato 11 giugno 2022) Roma, 11 giu. - (Adnkronos) - "inall'Atp diMatteo, un risultato ancor più importantedi. Facciamo tutti il tifo per te!". Così su Twitter la sottosegretaria allo sport Valentina

Pubblicità

TV7Benevento : Tennis: Vezzali, 'complimenti a Berrettini, in finale a Stoccarda dopo 3 mesi di stop' - - sportface2016 : #BOSSOpen, #Berrettini in finale. #Vezzali: 'Facciamo tutti il tifo per te' - Monicatennis : @VVezzali @SportGoverno Buonasera Sig.ra Vezzali mio marito è un collaboratore sportivo (maestro di tennis) sembra… -