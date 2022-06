Tennis | Toni Nadal annuncia | “Rafa giocherà a Wimbledon”

(Di sabato 11 giugno 2022) “Sì,el”. Questo l’annuncio dirispetto ai prossimi impegni del nipote e leggenda del, reduce dalla vittoria al Roland Garros nonostante i problemi al piede. A proposito di questi,ha aggiunto: “Mi ha detto che sta andando molto meglio. Vuole allenarsi, e se avrà una possibilità. Se dovesse operarsi, salterebbe tutto e non potrebbe più tornare al suo livello. Ecco perché non lo vuole fare”.si allenerà da lunedì sull’erba a Maiorca, dove si terrà l’Open dal 19 giugno. SportFace.

Nadal ha parlato con l'allenatore di Roger Federer Durante l'intervista, il tecnico iberico ha parlato anche di Roger Federer e di colui che viene definito come il nuovo Nadal, ovvero Carlos ...