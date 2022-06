Tennis, Kyrgios su Instagram denuncia alcuni insulti razzisti nei suoi confronti a Stoccarda (Di sabato 11 giugno 2022) Nick Kyrgios, tramite una storia sul suo profilo Instagram, ha denunciato alcuni atti di razzismo, che si sono verificati durante la semifinale giocata contro Murray a Stoccarda. Queste le sue parole scritte al termine del match: “Quando finirà tutto ciò? Quando finiranno gli insulti razzisti dal pubblico? Il mio comportamento di sciuro non è stato dei migliori tutto il tempo, ma “Piccola pecora nera, stai zitto e gioca” o commenti di questo genere non sono accettabili. Quando poi ho risposto al pubblico sono stato penalizzato. Non è accettabile”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) Nick, tramite una storia sul suo profilo, hatoatti di razzismo, che si sono verificati durante la semifinale giocata contro Murray a. Queste le sue parole scritte al termine del match: “Quando finirà tutto ciò? Quando finiranno glidal pubblico? Il mio comportamento di sciuro non è stato dei migliori tutto il tempo, ma “Piccola pecora nera, stai zitto e gioca” o commenti di questo genere non sono accettabili. Quando poi ho risposto al pubblico sono stato penalizzato. Non è accettabile”. SportFace.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Matteo Berrettini è il primo finalista dell'Atp 250 di Stoccarda. Il romano ha battuto il tedesco Oscar Otte con il… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP STOCCARDA,BERRETTINI BATTE OTTE 7-6, 7-6 E VA IN FINALE Affronterà il vincente della sfida tra… - fanpage : Matteo #Berrettini vola in finale! Ha battuto Otte in due set! - sportface2016 : Tennis, #Kyrgios su Instagram denuncia alcuni insulti razzisti nei suoi confronti a #Stoccarda - CiaCecy : RT @SkySport: Murray supera Kyrgios: sfiderà Berrettini ? Finale ATP Stoccarda Murray-Berrettini Domenica 12 giugno Alle 15.00 Su Sky Sport… -