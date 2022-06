Tennis | Federer | “Gli obiettivi del 2022 sono giocare il torneo di Basilea e la Laver Cup”

(Di sabato 11 giugno 2022) “Il mio obiettivo è tornare ain occasione dellaCup e deldi”. A dirlo, ai microfoni di SRF Sport, è Roger. Il 40enne svizzero, lontano dal circuito da circa undici mesi, ovvero dal ko ai quarti di finale di Wimbledon del 2021, contro Hubert Hurkacz, si è operato al ginocchio lo scorso luglio e sta lavorando per rientrare in scena. “Sapevamo fin dall’inizio che sarebbe stata lunga.comunque molto attivo. Vado in palestra cinque o sei volte a settimana. Gioco pochissimo a, per lo più con i miei figli”, ha precisato l’ex numero uno del mondo. LaCup si disputerà a Londra dal 23 al 25 settembre. Ildi, sua città natale, si giocherà invece dal 24 al ...

