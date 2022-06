Tennis | Berrettini | ' contento di giocare una finale dopo un lungo stop | sarò pronto'

(Di sabato 11 giugno 2022) Stoccarda, 11 giu. - (Adnkronos) - "Mi aspettavo che sarebbe stata una partita dominata dal servizio, è la terza volta che gioco contro Otte. Quando l'avversario serve bene, devi servire ancora meglio. Ho chiesto molto al servizio. Non guarderò l'altra semi: lo farà il mio coach. Ho bisogno di riposo,per domani". Lo dice Matteoil successo con un doppio 7-6 sul tedesco Oscar Otte che lo qualifica per ladel torneo Atp 250 di Stoccarda. "Sono molto felice, andare avanti nel torneo era il mio obiettivo ma tra il pensarlo e riuscire a farlo c'è differenza -aggiunge il 26enne romano, numero 10 del mondo-. Sonodi poterunamolti mesi lontano dai campi, ...

SuperTennisTv : ???? MATTEOOO ?? 2ª finale a Stoccarda 9ª finale in carriera 4ª finale sull’erba, 1º italiano a raggiungere questo… - Eurosport_IT : Dimmi che sei italiano, senza dirmelo ???? #EurosportTENNIS | #ATP | #BOSSOpen | #ATPStuttgart | #Sonego | … - Eurosport_IT : Fratellanza ?????? #EurosportTENNIS | #ATP | #BOSSOpen | #ATPStuttgart | #Sonego | #Berrettini | #Tennis - Fprime86 : RT @CorSport: #Berrettini da urlo a Stoccarda: batte Otte e vola in finale! - Manudaprato : RT @SuperTennisTv: Il punto del match è di Matteo #Berrettini ?? Passante incredibile ?? #tennis -

