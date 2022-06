Target | Mediaset ha acquistato il nuovo reality show | ecco di che si tratta

(Di sabato 11 giugno 2022)il nome delin arrivo sulle reti. Non si sa ancora se andrà in onda su Canale 5 o su Italia 1. Top secret anche il periodo della messa in onda. Le poche informazioni utili sono trapelate da Bubino Blog che ha rivelato che il tutto nascerà da una collaborazione trae una società di produzione francese, la WeMake. Ilformat vedrà protagonisti dei personaggi noti del mondo dello spettacolo che si sfideranno in un gioco divertente, ma anche caratterizzato da misteri. Saranno dunque i vip i protagonisti della trasmissione. Per questo è ipotizzabile chepossa prendere il posto di uno deistorici della rete. L’alternativa è che la trasmissione non escluda la messa in onda del Grande Fratello Vip e ...

Si tratta di un format già in onda in Francia: di cosa si tratta e quando andrà in onda, sostituirà o affiancherà l'Isola dei Famosi