“Svenduti come la Grecia”. Attacco all'Italia, la maggioranza trema (Di sabato 11 giugno 2022) «È un Attacco all'Italia, ci vogliono svendere come la Grecia». Le parole di Matteo Salvini sintetizzano meglio di tutte le altre il clima che si respira nella maggioranza che sostiene il governo. La tempesta finanziaria che si sta abbattendo sull'Italia, con lo spread schizzato alle stelle, ha delle motivazioni ben precise. Ne è convinto il leader della Lega, ma non solo. Tutti i partiti della maggioranza sono terrorizzati. Certo, c'è la guerra in Ucraina, il blocco del grano nei porti che si affacciano sul Mar Nero, il prezzo del gas ormai fuori controllo, quello della benzina che ha sfondato i due euro al litro. Ma la causa di ciò che sta accadendo secondo il segretario del Carroccio va cercata a Bruxelles e a Francoforte. «È in corso un Attacco da ... Leggi su iltempo (Di sabato 11 giugno 2022) «È unall', ci vogliono svenderela». Le parole di Matteo Salvini sintetizzano meglio di tutte le altre il clima che si respira nellache sostiene il governo. La tempesta finanziaria che si sta abbattendo sull', con lo spread schizzato alle stelle, ha delle motivazioni ben precise. Ne è convinto il leader della Lega, ma non solo. Tutti i partiti dellasono terrorizzati. Certo, c'è la guerra in Ucraina, il blocco del grano nei porti che si affacciano sul Mar Nero, il prezzo del gas ormai fuori controllo, quello della benzina che ha sfondato i due euro al litro. Ma la causa di ciò che sta accadendo secondo il segretario del Carroccio va cercata a Bruxelles e a Francoforte. «È in corso unda ...

Pubblicità

italmud : RT @Andrea__Monti: La #BCE “costretta” ad alzare i tassi.. I bastardi che governano la #BCE gli stessi del #NWO.. alzano i tassi per guada… - ArtemisioNatale : @LaStampa Ma col Pnrr come la mettiamo? ci avete gia' svenduti. - adrianobusolin : RT @Andrea__Monti: La #BCE “costretta” ad alzare i tassi.. I bastardi che governano la #BCE gli stessi del #NWO.. alzano i tassi per guada… - Andrea__Monti : La #BCE “costretta” ad alzare i tassi.. I bastardi che governano la #BCE gli stessi del #NWO.. alzano i tassi per… - Nat6953368077 : @Cavalodiritorno E chi ci crede loro sono svenduti come@le offerte a breve scadenza sugli scaffali -