Superbike, Misano: Bautista gioca al gatto con il topo in gara 1 (Di sabato 11 giugno 2022) Alvaro Bautista è il re di gara 1 del mondiale Superbike di un’assolata Misano. E lo fa alla grande, gestendo il ritmo e le gomme e cucinando Jonathan Rea a fuoco lento. Un successo che lo proietta sempre più in alto nel mondiale piloti, e che consente alla Ducati di festeggiare sulla pista di casa. Il podio di Michael Ruben Rinaldi è la ciliegina su una torta dolcissima per la casa bolognese. Toprak Razgatlioglu segna uno zero, il secondo stagionale. Uno zero che pesa in ottica mondiale. Superbike, Misano: che succede in gara 1? Bautista è autore della Superpole ma Razgatlioglu e Rea lo bruciano al via. Entrambi gli spezzano il ritmo superandolo ogni volta in pista. Alvaro decide di mettersi dietro per gestire il consumo delle gomme e non ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 11 giugno 2022) Alvaroè il re di1 del mondialedi un’assolata. E lo fa alla grande, gestendo il ritmo e le gomme e cucinando Jonathan Rea a fuoco lento. Un successo che lo proietta sempre più in alto nel mondiale piloti, e che consente alla Ducati di festeggiare sulla pista di casa. Il podio di Michael Ruben Rinaldi è la ciliegina su una torta dolcissima per la casa bolognese. Toprak Razgatlioglu segna uno zero, il secondo stagionale. Uno zero che pesa in ottica mondiale.: che succede in1?è autore della Superpole ma Razgatlioglu e Rea lo bruciano al via. Entrambi gli spezzano il ritmo superandolo ogni volta in pista. Alvaro decide di mettersi dietro per gestire il consumo delle gomme e non ...

