Strage di Uvalde | la polizia ammette | blitz ostacolato dalle porte d’acciaio che si aprivano al contrario

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 11 giugno 2022) C’è un clamoroso ed evidente errore di progettazione dei sistemi di sicurezza passiva delle scuole statunitensi dietro al fallimento dell’assalto che le speciali squadre dichiamate Bortac, Border Patrol Tactical Unit, hanno cercato a lungo e inutilmente di fare nel tentativo di neutralizzare, il 24 maggio scorso, il killer diciottenne Salvador Ramos nella Robb Elementary School diin Texas. dove sono stati uccisi 14 bambini e due insegnanti. Lo svantaggio tattico che ha rallentato per un’ora l’azione dei team Bortac è stato determinato dal sistema di apertura delledi sicurezza installate, paradossalmente, proprio per impedire ad eventuali malviventi o terroristi di entrare in azione nelle scuole, anche in situazioni analoghe alladi. Ed è emerso ieri in tutta la ...