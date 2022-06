Storia di come il mio ingresso è diventato il cimitero delle sportine (Di sabato 11 giugno 2022) Il cimitero delle sportine è in un angolo dell’ingresso, e se non parlate bolognese a questo punto vi starete chiedendo cosa sia una sportina, ma se vi trovaste nel mio ingresso lo riconoscereste, perché ogni casa ormai ha un cimitero delle sportine. La sportina una volta era, alla cassa dei supermercati bolognesi, quella che nei supermercati romani è chiamata «una busta» (in quelli milanesi: «un sacchètto»). Ora le ho imposto uno slittamento semantico: la sportina è quella di stoffa, passata in pochi anni da feticcio a fastidio. Siamo stati tutti abbastanza giovani da fare l’abbonamento di prova al New Yorker solo per avere la sportina in omaggio. Confesserò per non lasciarvi soli a vergognarvi: io due volte. Ieri mattina, dovendo frettolosamente ... Leggi su linkiesta (Di sabato 11 giugno 2022) Ilè in un angolo dell’, e se non parlate bolognese a questo punto vi starete chiedendo cosa sia una sportina, ma se vi trovaste nel miolo riconoscereste, perché ogni casa ormai ha un. La sportina una volta era, alla cassa dei supermercati bolognesi, quella che nei supermercati romani è chiamata «una busta» (in quelli milanesi: «un sacchètto»). Ora le ho imposto uno slittamento semantico: la sportina è quella di stoffa, passata in pochi anni da feticcio a fastidio. Siamo stati tutti abbastanza giovani da fare l’abbonamento di prova al New Yorker solo per avere la sportina in omaggio. Confesserò per non lasciarvi soli a vergognarvi: io due volte. Ieri mattina, dovendo frettolosamente ...

Pubblicità

francescacheeks : - non uno spazio tossico pieno di competizione, frustrazione, infelicità. Non si va all’università per i voti, si v… - NicolaPorro : Keira Bell, ventitreenne pentita di aver cambiato sesso a 16 anni. Una storia vera ?? - ItalianNavy : #10giugno #GiornatadellaMarina #Gaeta. Il #CSMM amm. #Credendino 'Eroi come Rizzo e Marceglia hanno segnato la stor… - algablu : RT @NinettaVI: Lo stupro come arma di guerra perpetrato dai suprematisti esiste, è sempre esistito. Lo hanno usato tutti. Lei era Abeer Qas… - AntonellaColoru : RT @MilaSpicola: Ma a voi quello che sta accadendo a Palermo non sta facendo saltare sulle sedie? Per la memoria di chi è morto. Per la nos… -