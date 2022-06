Stipendi, in Italia si guadagna troppo poco rispetto all’eurozona. Il divario supera i 10mila euro (Di sabato 11 giugno 2022) In Italia le retribuzioni non crescono. E anche se lo hanno fatto lievemente nel 2021 rispetto all’anno “nero” del 2020 è una crescita non certo sufficiente a metterci al passo con i principali paesi europei. Lo sottolinea un servizio della Stampa nel quale si riferisce che “non solo gli Stipendi sono rimasti ancora ad un livello inferiore a quello pre-pandemico (-0,6%)”. Ma ben il 73,2% (14,4 milioni su un totale di 19,7)”ha dichiarato un reddito inferiore a quello dell’anno precedente”. La differenza tra i salari medi Italiani e quelli europei La Stampa cita uno studio della Fondazione di Vittorio che conferma come la differenza fra i salari medi Italiani e quelli degli altri due principali Paesi europei continua ad aumentare. “Il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 giugno 2022) Inle retribuzioni non crescono. E anche se lo hanno fatto lievemente nel 2021all’anno “nero” del 2020 è una crescita non certo sufficiente a metterci al passo con i principali paesipei. Lo sottolinea un servizio della Stampa nel quale si riferisce che “non solo glisono rimasti ancora ad un livello inferiore a quello pre-pandemico (-0,6%)”. Ma ben il 73,2% (14,4 milioni su un totale di 19,7)”ha dichiarato un reddito inferiore a quello dell’anno precedente”. La differenza tra i salari medini e quellipei La Stampa cita uno studio della Fondazione di Vittorio che conferma come la differenza fra i salari medini e quelli degli altri due principali Paesipei continua ad aumentare. “Il ...

