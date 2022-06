Stati Uniti, il 5% di giovani adulti si identifica come trans: lo studio del Pew Research Center (Di sabato 11 giugno 2022) Per molti anni si è cercato di capire quanti adulti transgender vivessero negli Stati Uniti. La risposta ce l’hanno fornita i dati del Pew Research Center che offrono un quadro più completo: circa l’1,6% della popolazione si identifica come trans o non binaria; termine utilizzato per descrivere persone che si non si identificano esclusivamente come maschi e femmine. Il 5% degli under 30 si identifica come transgender o non binario (Fonte: Washington Post)“Gli analisti hanno sottovalutato il numero di persone trans negli Stati Uniti”: la denuncia di Olivia Hunt L’indagine rappresentativa a livello ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 11 giugno 2022) Per molti anni si è cercato di capire quantigender vivessero negli. La risposta ce l’hanno fornita i dati del Pewche offrono un quadro più completo: circa l’1,6% della popolazione sio non binaria; termine utilizzato per descrivere persone che si non sino esclusivamentemaschi e femmine. Il 5% degli under 30 sigender o non binario (Fonte: Washington Post)“Gli analisti hanno sottovalutato il numero di personenegli”: la denuncia di Olivia Hunt L’indagine rappresentativa a livello ...

