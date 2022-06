Star Wars: Fratellanza. Panini pubblica il nuovo romanzo Brotherhood (Di sabato 11 giugno 2022) Star Wars. Brotherhood è il titolo di un nuovo libro canonico, pubblicato negli Stati Uniti il 10 maggio 2022. Scritto da Mike Chen, è ambientato durante la Guerra dei Cloni. Su Amazon è apparso il link di pre-ordine dell’edizione italiana del romanzo, che arriverà in Italia grazie alla casa editrice Panini Comics. Nuovi dettagli arriveranno, Leggi su starwarsnews (Di sabato 11 giugno 2022)è il titolo di unlibro canonico,to negli Stati Uniti il 10 maggio 2022. Scritto da Mike Chen, è ambientato durante la Guerra dei Cloni. Su Amazon è apparso il link di pre-ordine dell’edizione italiana del, che arriverà in Italia grazie alla casa editriceComics. Nuovi dettagli arriveranno,

Pubblicità

evanescaa : @505grimes ma tu ti rendi conto che i personaggi di TWD vivono senza aver visto il resto di star wars? - teosim55_ : Controlla le trasmissioni dalla mia PlayStation 4! #PS4live (STAR WARS Jedi: Fallen Order™) live at - FrancescoAbba11 : @crisalidemalva La saga di Star Wars con tutti gli spin off ?????? - Denis2oo1 : #TheBoys episodio 4 clamoroso, che serie della madonna porcoddio, altro che marvel, star wars e cazzate varie - CaptanSpaulding : End of story! Il problema Skywalker non è risolvibile né con i deepfake, né con i migliardollari che Disney puó in… -