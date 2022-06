Stampa e palazzo | Comunali e referendum | la sfida del voto

Leggi su agi

(Di sabato 11 giugno 2022) AGI - La partita deldi domenica per lee i cinque quesiti referendari sulla giustizia domina le pagine politiche dei giornali italiani. In primo piano l'arresto di Francesco Lombardo, candidato da Fratelli d'Italia al Consiglio comunale di Palermo, arrestato per scambio elettorale politico mafioso. In grande evidenza poi le reazioni politiche all'annuncio dell'aumento dei tassi da parte della Bce, che ha confermato anche lo stop al programma Quantative easing. Infine, spazio all'endorsement di Carlo Calenda alla candidatura di Letizia Moratti alla presidenza della Regione Lombardia e al chiarimento del governo sul documento con la lista dei presunti 'filoputiniani'. CORRIERE DELLA SERA: Effetto tassi, giù le Borse, bruciati 265 miliardi lo spread vola a 234 punti. Dopo l'annuncio dello stop agli acquisti Bce, Milano cede il 5,1%. ...