Spray antizanzare: quelli che funzionano veramente e non fanno male (Di sabato 11 giugno 2022) Non tutti gli Spray antizanzare sono efficaci al massimo. Ecco quelli che funzionano davvero e non fanno male L’estate è ormai alle porte, anche se le temperature troppo elevate hanno prodotto un largo anticipo della stagione più calda dell’anno. Ma oltre al caldo e alla voglia di passare intere giornate in spiaggia e in acqua, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 11 giugno 2022) Non tutti glisono efficaci al massimo. Eccochedavvero e nonL’estate è ormai alle porte, anche se le temperature troppo elevate hanno prodotto un largo anticipo della stagione più calda dell’anno. Ma oltre al caldo e alla voglia di passare intere giornate in spiaggia e in acqua, L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

Silvia15673766 : RT @OnlyLuma: @Claudiaitalian Sinceramente non so se li fanno portare o meno. Però potresti chiedere dei campioncini di crema solare in far… - Claudiaitalian : RT @OnlyLuma: @Claudiaitalian Sinceramente non so se li fanno portare o meno. Però potresti chiedere dei campioncini di crema solare in far… - OnlyLuma : @Claudiaitalian Sinceramente non so se li fanno portare o meno. Però potresti chiedere dei campioncini di crema sol… - GiuseppeCapu : RT @Lucaga78: Ma lo sentite anche voi questo profumo di spray antizanzare nell'aria? - i_bruce_fan : @callmeest_ @GagaGurlxo Tra gli oggetti vietati: Trombette da stadio, bombolette spray urticante e bombolette spray… -