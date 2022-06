Sport | Vezzali | ' serve disciplina ad hoc per lavoratori sportivi'

(Di sabato 11 giugno 2022) Pesaro, 11 giu. - (Adnkronos) - ”Per decenni il legislatore hato soltanto la prestazioneiva professionistica, mentre non esiste ancora quella dilettantistica. La mancanza di unasostanziale ha determinato assenza di tutele, difficoltà operative e forti incertezze interpretative sull'inquadramento degli operatori. E tuttora determina il rischio di differenze di trattamento". Così Valentina, sottosegretaria allo, durante il convegno organizzato dall'Us Acli all'interno delloINTour di Pesaro 'sociale e per tutti: ambiti di intervento e connessioni tra la riforma delloe del terzo settore' in programma presso il Cinema Astra. “Loha necessità di una ...

Alla Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport Valentina Vezzali, grazie a lei siamo riusciti ad ottenere un importante riconoscimento per la ... con la presenza, tra gli altri, della sottosegretaria per il Governo allo Sport, Valentina Vezzali, della sottosegretaria per il Governo al Lavoro, Rossella Accoto, del presidente nazionale dell'Us Acli