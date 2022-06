Sport | Cozzoli | ' con riforma 2018 si è ridata dignità a nostro mondo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 giugno 2022) Pesaro, 11 giu. - (Adnkronos) - “Loè la più grande rete di protezione sociale e civile delpaese.e Salute ha come mission l'accessibilità alla praticaiva e la popolazione ha il diritto di fare, un diritto che sta per entrare in Costituzione e che costruisce una comunità migliore”. Lo dice Vito, presidente e ad die Salute, in video collegamento nel convegno, organizzato dall'Us Acli all'interno delloINTour di Pesaro, 'sociale e per tutti: ambiti di intervento e connessioni tra ladelloe del terzo settore' in programma presso il Cinema Astra. “Una visione dellosempre più vicina alle persone e sempre più ...