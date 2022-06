Soleil Sorge cambia look | bye bye treccine | ecco la nuova inspo dell’influencer

(Di sabato 11 giugno 2022)stravolge ililmento radicaleitalo-americana, recentemente impegnata in Honduras in occasione di una puntata speciale de “L’Isola Dei Famosi”insieme a Vera Gemma, torna in Italia e abbandona ilalla Elodie, Addio, quindi, alle lunghe e chiacchieratee via libera ad untutto nuovo e sbarazzino in stile primi 2000. Stavolta, sembra che l’ispirazione arrivi dall’ex idolo delle teenager Ilary Duff, l’attrice che tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio, diventa popolare grazie a Dinesy Channel.sfoggia il nuovocon la sicurezza che la contraddistingue e i fan ...

Pubblicità

fanpage : Soleil Sorge torna all’Isola dei famosi e ripropone la prova che l’ha resa iconica: quella dell’uomo vitruviano.… - infoitcultura : L'Isola dei Famosi 2022, Alvin elogia Soleil Sorge/ 'Non ha filtri né sovrastrutture' - oggicondusoij : RT @asfaltofresco: vera gemma soleil sorge federica panicucci sophie codegoni rosalinda cannavò vanessa incontrada - ariannaconsi : RT @asfaltofresco: vera gemma soleil sorge federica panicucci sophie codegoni rosalinda cannavò vanessa incontrada - errikor : RT @asfaltofresco: vera gemma soleil sorge federica panicucci sophie codegoni rosalinda cannavò vanessa incontrada -

In lizza c'è anche un altro nome clamoroso: Alex Belli (che intanto potrebbe approdare in Honduras all'Isola dei Famosi dove troverebbe la sua collega).L'Isola dei Famosi 2022, Alvin elogia/ "Non ha filtri né sovrastrutture" Alvin, reduce da un infortunio in Honduras , parla anche del suo ruolo, spesso difficile quando si ritrova a ...Soleil Sorge, recentemente impegnata in Honduras in occasione di una puntata speciale de “L’Isola Dei Famosi”insieme a Vera Gemma, torna in Italia e abbandona il look alla Elodie, Addio, quindi, alle ...Il paradiso dei Caraibi nasconde molte insidie e questo Alvin lo sa bene Prima il noto dj e veejay ha fatto una considerazione su Nicolas Vaporidis, dicendo: “Se devo parlare di un naufrago in modo pa ...