Sicurezza, formazione, Pmi. Come stare vicino all’Africa secondo Usa e Italia (Di sabato 11 giugno 2022) La sottosegretario di Stato statunitense per gli Affari politici, Victoria Nuland, passerà i prossimi sei giorni in Africa, tra Gibuti, Mozambico e Nigeria. Si tratta di una visita che, sebbene segua un quadro di contatti abbastanza routinario, in questa fase è mossa da necessità eccezionali, quasi emergenziali, legati certamente alle possibili ricadute del conflitto russo in Ucraina, ma anche a una serie di fragilità strutturali che pervadono svariate realtà africane, a un’attenzione via via crescente alle dinamiche del continente, a una necessità di riscoprire vie di partnership con quei Paesi. A Gibuti, il sottosegretario Nuland e un team interagenzie incontreranno le controparti governative per promuovere le relazioni tra gli Stati Uniti e il Paese del Corno d’Africa che rappresenta un punto nodale per la presenza americana nella regione. Gibuti ospita Camp Lemonnier, una base ... Leggi su formiche (Di sabato 11 giugno 2022) La sottosegretario di Stato statunitense per gli Affari politici, Victoria Nuland, passerà i prossimi sei giorni in Africa, tra Gibuti, Mozambico e Nigeria. Si tratta di una visita che, sebbene segua un quadro di contatti abbastanza routinario, in questa fase è mossa da necessità eccezionali, quasi emergenziali, legati certamente alle possibili ricadute del conflitto russo in Ucraina, ma anche a una serie di fragilità strutturali che pervadono svariate realtà africane, a un’attenzione via via crescente alle dinamiche del continente, a una necessità di riscoprire vie di partnership con quei Paesi. A Gibuti, il sottosegretario Nuland e un team interagenzie incontreranno le controparti governative per promuovere le relazioni tra gli Stati Uniti e il Paese del Corno d’Africa che rappresenta un punto nodale per la presenza americana nella regione. Gibuti ospita Camp Lemonnier, una base ...

DiegoMozzo : RT @IranoAngelo: Il #salariominimo insieme all’aumento più generale dei salari e degli investimenti in formazione e innovazione può scoragg… - dinacardel : RT @IranoAngelo: Il #salariominimo insieme all’aumento più generale dei salari e degli investimenti in formazione e innovazione può scoragg… - LorenzoTrapass1 : Sabato mattina? Sveglia presto e di corsa??????? a fare #formazione @UniTeramo con allieve/i del #Master in… - RobertoArdizzi : Master in Business Coaching Formorienta - centro di formazione sicurezza sul lavoro ?? Giornata dedicata alla Leade… - BottaroRosella : RT @IranoAngelo: Il #salariominimo insieme all’aumento più generale dei salari e degli investimenti in formazione e innovazione può scoragg… -