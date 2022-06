“Siamo sconvolti”. Il vip trovato morto in un parcheggio, l’inquietante post poche ore prima: è giallo (Di sabato 11 giugno 2022) trovato morto nel parcheggio di un centro commerciale. Il ragazzo, 19 anni, era diventato una vera star su Tiktok e vantava un seguito di fan di circa 1.7 milioni di persone. Sul corpo nessun segno di violenza. A rinvenire il cadavere alcuni passanti che hanno prontamente lanciato l’allarme. Il suo nome era Cooper Noriega, modello e star di TikTok, e la scoperta del suo corpo privo di vita è avvenuta in un parcheggio del centro commerciale di Los Angeles nella serata di giovedì. Appassionato di moda e di storyboard, Cooper pochi giorni fa, ovvero il 5 giugno, era riuscito ad avviare un gruppo Discord per dare a tutti la possibilità di confrontarsi sul tema della salute mentale. Cooper Noriega trovato morto a 19 anni: è giallo “Ho lottato con la dipendenza ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 11 giugno 2022)neldi un centro commerciale. Il ragazzo, 19 anni, era diventato una vera star su Tiktok e vantava un seguito di fan di circa 1.7 milioni di persone. Sul corpo nessun segno di violenza. A rinvenire il cadavere alcuni passanti che hanno prontamente lanciato l’allarme. Il suo nome era Cooper Noriega, modello e star di TikTok, e la scoperta del suo corpo privo di vita è avvenuta in undel centro commerciale di Los Angeles nella serata di giovedì. Appassionato di moda e di storyboard, Cooper pochi giorni fa, ovvero il 5 giugno, era riuscito ad avviare un gruppo Discord per dare a tutti la possibilità di confrontarsi sul tema della salute mentale. Cooper Noriegaa 19 anni: è“Ho lottato con la dipendenza ...

