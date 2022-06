Shoah | Segre | “Ho scelto Chiara Ferragni perché parla ai giovani”

(Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – “Sapevo che la signorafa un lavoro molto importante, legato alla moda, ma so che tiene anche all’impegno sociale, assieme a suo marito Fedez. Sono contenta che abbia risposto al mio appello e che mi sia venuta a trovare a casa. Presto andremo assieme al Memoriale”. Lo afferma la senatrice a vita Liliana, in un’intervista al quotidiano ‘La Repubblica’. “Le ho raccontato che cos’è il Memoriale dellae per quale motivo io ho voluto che fosse scritta la parola ‘indifferenza’ all’ingresso. Le ho anche detto la mia preoccupazione che quel luogo non sia abbastanza conosciuto. La Memoria va tramandata, penso soprattutto a quando non ci saranno più testimoni. – ha aggiunto– Molti ci hanno lasciati, io ormai sono arrivata quasi ai 92 anni. Sono ancora vittima dell’odio, specie in ...

Pubblicità

RadioItalia : Liliana Segre: 'Mi piacerebbe molto incontrare Chiara Ferragni e invitarla a visitare con me il Memoriale della Sho… - LaStampa : Liliana Segre a Milano: “Ho vissuto la Shoah e sono la più vecchia d’Italia ad avere la scorta. Sono ancora vittima… - repubblica : Liliana Segre: “Ho scelto Ferragni perché parla ai giovani: ci aiuterà a tenere viva la Memoria della Shoah'… - infoitinterno : Shoah, Segre “Ho scelto Chiara Ferragni perchè parla ai giovani” - ultimenews24 : (Adnkronos) - 'Sapevo che la signora Ferragni fa un lavoro molto importante, legato alla moda, ma so che tiene anch… -

Lo afferma la senatrice a vita Liliana, in un'intervista al quotidiano 'La Repubblica'. "Le ho raccontato che cos'è il Memoriale dellae per quale motivo io ho voluto che fosse scritta ...Lo ha detto, in un'intervista al quotidiano Repubblica, la senatrice a vita Liliana. "C'... "Le ho raccontato che cos'è il Memoriale dellae per quale motivo io ho voluto che fosse scritta ...Lo ha detto, in un’intervista al quotidiano Repubblica, la senatrice a vita Liliana Segre. “C’eravamo sentite al telefono ... “Le ho raccontato che cos’è il Memoriale della Shoah e per quale motivo io ..."Sapevo che la signora Ferragni fa un lavoro molto importante, legato alla moda, ma so che tiene anche all’impegno sociale, assieme a suo marito Fedez. Sono contenta che abbia risposto al mio appello ...