Shakira dolcissima | si prende cura di lui

Leggi su formatonews

(Di sabato 11 giugno 2022) Dopo la dolorosa notizia della separazione tra Gerdard Piqué e, la nota cantante, ha pubblicato un dolcissimo post sui social. Ora si sta dedicando totalmente al suo papà. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.è simente una delle cantanti più amate al mondo, qualche giorno fa è tornata al centro dei riflettori per l’annuncio della separazione con Piqué. I fan non potevano credere ai loro occhi, nessuno si aspettava che la coppia potesse scoppiare da un momento all’altro.: ecco cosa è accadutoOra,ha dovuto affrontare un altro momento molto drammatico, suo padre William Mebarak, è recentemente caduto provocandosi un trauma cranico. In ogni modo, la cantante si è rimboccata le maniche ed è corsa arsi...