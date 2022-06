Shaila e Mikaela di nuovo in tv | ma nel privato qualcosa le accomuna

Leggi su youmovies

(Di sabato 11 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.sono pronte a tornare in tv dopo aver lasciato il loro ruolo da veline, ma adrle è anchedel loro. Continuano certamente ad essere due volti molto conosciuti dal pubblico italiano che ha imparato a scoprirle nella loro avventura come veline di Striscia la Notizia durata per tanti anni,