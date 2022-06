Sequestrato capannone adibito ad officina meccanica nel Salernitano

(Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMontecorvino Pugliano – I militari delle Stazioni Carabinieri Forestale di Giffoni Valle Piana e di Acerno, nell’ambito di servizi mirati a verificare il rispetto della normativa che disciplina la gestione dei rifiuti, hanno eseguito, nel comune di Montecorvino Pugliano, il controllo di unnel cui interno erano in corso di svolgimento riparazioni di autoveicoli. Nelerano presenti un numero significativo di veicoli (venticinque) alcuni dei quali smontati ed in corso di lavorazione sui ponti sollevatori; presenti anche i tipici strumenti da lavoro di un’meccatronica ovvero ponti sollevatori, pressa idraulica, aspira olio e vasca per il lavaggio di parti meccaniche. I militari hanno accertato l’assenza di titoli abilitativi all’esercizio dell’attività di autoriparazione e ...

Pubblicità

Il Quotidiano del Molse

I Carabinieri hanno comunquel'area dove è avvenuto il tutto anche se ilabbandonato era regolarmente recintato. ← Medico di base indagato per violenza sessuale: denunciato ...Una volta entrati nelperò, i carabinieri si sono trovati difronte uno scenario che non si immaginavano. All'interno della struttura, infatti, c'era un'auto risultata rubata il 26 maggio ... Precipita dal tetto del capannone, 29enne molisano in ospedale. Fabbricato sequestrato - quotidianomolise.com Ad annunciare l’attività di controllo dei caschi bianchi è stato lo stesso sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia, che ha informato i cittadini del sequestro dei capannoni della fabbrica ...La Guardia di Finanza di Pordenone ha sequestrato tre milioni di palloncini per le feste dei bimbi che erano stati prodotti in Cina e commercializzati in Italia con irregolare marcatura "CE". (ANSA) ...