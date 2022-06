(Di sabato 11 giugno 2022) “Il DL 36 non piace ai lavoratori della. In, in sintonia con il resto d’ Italia, un lavoratore su cinque ha aderitoper dare forza alle posizioni delle organizzazioni sindacali al tavolo con il Governo” Lo afferma Roberta, segretario generale della UilRua della, commentando i dati ufficiali relativi aldellanelle diverse province italiane. “Gli stipendi piu’ bassi d’ Europa, ed in Italia i piu’ bassi del Pubblico Impiego, il tentativo di limitare la liberta’ di insegnamento sancita dalla Costituzione, la formazione obbligatoria e non retribuita, il mancato rinnovo del CCNL: i lavoratori hanno capito che la ...

Scuola, Vannini (Uil): Bene l'adesione allo sciopero in Campania - Ildenaro.it "Il DL 36 non piace ai lavoratori della scuola. In Campania, in sintonia con il resto d' Italia, un lavoratore su cinque ha aderito allo sciopero per dare forza alle posizioni delle organizzazioni sin ...Napoli, 11 Giugno - "Il DL 36 non piace ai lavoratori della scuola. In Campania, in sintonia con il resto d' Italia, un lavoratore su cinque ha aderito allo ...