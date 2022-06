Sciopero in mare e rincari, i ristoranti di pesce in affanno: 'Dobbiamo bloccare gli aumenti o sarà la fine' (Di sabato 11 giugno 2022) FERMO - Il nuovo stop della pesca proprio non ci voleva nell'estate della ripartenza ma tra i ristoratori prevale lo spirito solidaristico nei confronti dei pescatori. Lo Sciopero a oltranza delle ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 11 giugno 2022) FERMO - Il nuovo stop della pesca proprio non ci voleva nell'estate della ripartenza ma tra i ristoratori prevale lo spirito solidaristico nei confronti dei pescatori. Loa oltranza delle ...

Pubblicità

Primonumero : Stop allo sciopero, i marinai tornano in mare. Da martedì pesce fresco - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Germania, 150mila container bloccati nel mare del Nord per lo sciopero dei portuali: quaranta navi in attesa al largo… - CentroPagina : Lunedì e mercoledì i pescherecci delle #Marche tornano in mare per due giornate di pesca. Attesa per il confronto S… - disinformate_it : RT @fattoquotidiano: Germania, 150mila container bloccati nel mare del Nord per lo sciopero dei portuali: quaranta navi in attesa al largo… - Primonumero : Pesca, il fronte dello sciopero scricchiola: barche in mare dalle Marche in su, incertezza a Termoli… -