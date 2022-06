Scatta lo sciopero dei buoni pasto 'Le commissioni sono troppo alte' - Cronaca - lanazione.it (Di sabato 11 giugno 2022) Stop per un giorno ai buoni pasto nei bar e nei ristoranti delle province di Lucca e Massa Carrara. Arriva anche sui nostri territori la giornata di protesta lanciata a livello nazionale dal sistema ... Leggi su lanazione (Di sabato 11 giugno 2022) Stop per un giorno ainei bar e nei ristoranti delle province di Lucca e Massa Carrara. Arriva anche sui nostri territori la giornata di protesta lanciata a livello nazionale dal sistema ...

Pubblicità

Naz_Montecatini : Alival, scatta un nuovo sciopero 'L’azienda non cede sulla chiusura' - filtcgilvenezi1 : ??Oggi scatta lo sciopero delle #lowcost Le motivazioni principali: aumento dei salario e migliori condizioni di lav… - AyahuasKinK : RT @infoiteconomia: Da Ryanair a easyJet: scatta lo sciopero degli aerei low cost - AyahuasKinK : RT @zazoomblog: Da Ryanair a easyJet: scatta lo sciopero degli aerei low cost - #Ryanair #easyJet: #scatta #sciopero - QdSit : Giornata di disagi per molti viaggiatori in Italia. Oggi, 8 giugno, scatta lo sciopero di Ryanair, colosso irlandes… -