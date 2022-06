Sapete cosa si nasconde dietro la figura della geisha?

Leggi su dilei

(Di sabato 11 giugno 2022) Riconoscere unaè qualche sappiamo fare tutti. Ci viene facile perché sono tante le caratteristiche univoche che appartengono a queste donne, come l’acconciatura, il kimono dai colori eleganti e dai dettagli preziosi, la cintura obi che viene annodata come la tradizione vuole e quel trucco in cui predomina il colore bianco. Succede spesso, però, che utilizziamo il termineper riferirci a persone che non lo sono. E lo facciamo quasi in maniera offensiva perché nei secoli nell’immaginario comune si è creata l’idea di un stereotipo ben definito, quello di una cortigiana, di una donna di facili costumi, come è scritto anche su alcuni dizionari italiani, seppur di aspetto e movenze sofisticate. Ma lasciateci dire che lanon ha nulla a che vedere con questo. Le sue origini, così come il suo ruolo ...