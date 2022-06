Sapete cosa fa Joe Biden mentre il mondo esplode? L'hanno beccato così: figuraccia mondiale (Di sabato 11 giugno 2022) Dall'inizio del suo mandato Joe Biden ha trascorso più di un terzo del suo prezioso tempo in vacanza: su un totale di oltre 500 giorni di presidenza sono stati certificati, la scorsa settimana, 188 giorni lontano dalla Casa Bianca, spesi tra le sue due residenze nel Delaware, al Presidential Retreat di Camp David o sull'isola di Nantucket nel Massachusetts, ai quali si devono aggiungere l'ultimo weekend passato nella sua casa sulla spiaggia a Rehoboth. Di questo passo Biden nei quattro anni del suo primo mandato trascorrerà circa 550 giorni lontano dalla Casa Bianca, addirittura 1.106 se per caso venisse eletto una seconda volta. Un record assoluto considerato che il suo discusso predecessore nei suoi quattro anni presidenziali ha trascorso in totale 381 giorni nelle sue numerose proprietà sparse per il Paese. All'epoca Trump veniva accusato ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Dall'inizio del suo mandato Joeha trascorso più di un terzo del suo prezioso tempo in vacanza: su un totale di oltre 500 giorni di presidenza sono stati certificati, la scorsa settimana, 188 giorni lontano dalla Casa Bianca, spesi tra le sue due residenze nel Delaware, al Presidential Retreat di Camp David o sull'isola di Nantucket nel Massachusetts, ai quali si devono aggiungere l'ultimo weekend passato nella sua casa sulla spiaggia a Rehoboth. Di questo passonei quattro anni del suo primo mandato trascorrerà circa 550 giorni lontano dalla Casa Bianca, addirittura 1.106 se per caso venisse eletto una seconda volta. Un record assoluto considerato che il suo discusso predecessore nei suoi quattro anni presidenziali ha trascorso in totale 381 giorni nelle sue numerose proprietà sparse per il Paese. All'epoca Trump veniva accusato ...

Pubblicità

NicolaPorro : Ormai sapete cosa penso delle misure liberticide adottate col #Covid, per questo vi consiglio la lettura di questa… - DavidOnepv : Sapete cosa dovete fare col braccetto. - RuissoSergio : @apri_la_mente Non sapete più cosa inventare per giustificare una posizione che via via va perdendo credibilità - Jo_fer7 : @fedetondo99 @Diesira3 Agenzie che non dicono di prendere solo la tachipirina e di aspettare a casa. Ma sapete ripe… - AlessandroAna15 : RT @Lucifero1967: Mi sapete dire cosa vi ha fatto quest'uomo per giustificare tutta l'ironia per il fatto che ricomincerà ad allenare ? Uno… -