Santoro difende Putin e la Russia? Bomba-Storace: "Vi dico cosa c'è davvero dietro..." (Di sabato 11 giugno 2022) «Ma che gli è preso a Michele?». Nel clan Santoro di un tempo la domanda se la fanno in molti. È vero che quando faceva il conduttore tv amava e sapeva confezionare i programmi con piglio da tribuno che imponeva le sue idee con forza. Ora, però, con quel suo livore antiucraino, più che Putiniano lui è lo zar di Mosca a sembrare santoriano. In un'intervista tra le tante - quella a La Stampa - ieri ha sparato a zero contro Kiev con argomenti che manco su twitter tracciano la linea. Al punto che sull'account del quotidiano torinese i commenti contro sovrastavano quelli a favore di Santoro. Il problema non è il posizionamento geopolitico di Michele. Grazie a Dio - più qui che in Russia - c'è libertà di opinione. Ma lui le ha messe tutte insieme con una confusione che nemmeno il miglior Aulin ci aiuterebbe a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) «Ma che gli è preso a Michele?». Nel clandi un tempo la domanda se la fanno in molti. È vero che quando faceva il conduttore tv amava e sapeva confezionare i programmi con piglio da tribuno che imponeva le sue idee con forza. Ora, però, con quel suo livore antiucraino, più cheiano lui è lo zar di Mosca a sembrare santoriano. In un'intervista tra le tante - quella a La Stampa - ieri ha sparato a zero contro Kiev con argomenti che manco su twitter tracciano la linea. Al punto che sull'account del quotidiano torinese i commenti contro sovrastavano quelli a favore di. Il problema non è il posizionamento geopolitico di Michele. Grazie a Dio - più qui che in- c'è libertà di opinione. Ma lui le ha messe tutte insieme con una confusione che nemmeno il miglior Aulin ci aiuterebbe a ...

