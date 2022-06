Sant’Antonio di Padova a Comiso, domani festa grande (Di sabato 11 giugno 2022) Comiso – domani, 12 giugno, domenica in cui si celebra la solennità della Santissima Trinità, è giorno di grande festa nella parrocchia di Sant’Antonio di Padova dove si terranno le celebrazioni esterne dedicate al santo patavino. Al contempo, ricorre il XXII anniversario della dedicazione della chiesa. Questi gli appuntamenti previsti dal programma. Alle 8,30, il suono melodioso delle campane annuncerà il giorno di festa. Quindi, ci sarà la recita del Rosario e la tredicina a Sant’Antonio. Alle 9 la celebrazione eucaristica. Alle 10 la sfilata folkloristica dei carretti siciliani, artisticamente addobbati che, accompagnati dal corpo bandistico Caravaglios, gireranno per le vie della parrocchia per la tradizionale raccolta del pane offerto in onore di ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 11 giugno 2022), 12 giugno, domenica in cui si celebra la solennità della Santissima Trinità, è giorno dinella parrocchia dididove si terranno le celebrazioni esterne dedicate al santo patavino. Al contempo, ricorre il XXII anniversario della dedicazione della chiesa. Questi gli appuntamenti previsti dal programma. Alle 8,30, il suono melodioso delle campane annuncerà il giorno di. Quindi, ci sarà la recita del Rosario e la tredicina a. Alle 9 la celebrazione eucaristica. Alle 10 la sfilata folkloristica dei carretti siciliani, artisticamente addobbati che, accompagnati dal corpo bandistico Caravaglios, gireranno per le vie della parrocchia per la tradizionale raccolta del pane offerto in onore di ...

Pubblicità

infoitinterno : A Lavello e Barile tutto pronto per la festa in onore di Sant'Antonio di Padova, uno dei santi più amati! Ecco i pr… - CPettiti : RT @padovamusei: In occasione delle celebrazioni per Sant’Antonio, patrono di Padova, nelle giornate 11, 12 e 13 giugno i Musei Civici (esc… - CiaoKarol : Tredicina a Sant’Antonio di Padova: oggi, 12 Giugno, è l’ultimo giorno della bella devozione: Tredicina a Sant’Anto… - CiaoKarol : Novena a Sant’Antonio di Padova: ecco la potente supplica del 9° e ultimo giorno, 12 giugno 2022: Novena a Sant’Ant… - ofmafrancescani : ?? Triduo in onore di Sant'Antonio da Padova e Santa Messa di oggi 11 Giugno 2022 -