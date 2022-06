San Casciano, bandito con la mascherina rapina l'ufficio postale: bottino di mille euro (Di sabato 11 giugno 2022) Carabinieri San Casciano Val di Pesa (Firenze), 11 giugno 2022 - rapina nell'ufficio postale di San Casciano (Firenze) in via 27 luglio. In mattineta, intorno alle 10, un uomo con il volto ... Leggi su lanazione (Di sabato 11 giugno 2022) Carabinieri SanVal di Pesa (Firenze), 11 giugno 2022 -nell'di San(Firenze) in via 27 luglio. In mattineta, intorno alle 10, un uomo con il volto ...

Pubblicità

QuiNewsChianti : Mascherina sul viso per rapinare le Poste - QuiNewsFirenze : Mascherina sul viso per rapinare le Poste - GazzChianti : ?? SAN CASCIANO - Rapina nell’ufficio postale di San Casciano: un uomo entra e porta via circa mille euro. Locali ch… - GazzChianti : ?? ULTIM’ORA (++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ++) / Ufficio postale di San Casciano chiuso “per evento criminoso”. Dai c… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro ADDETTO/A ALLE PULIZIE STRUTTURA SANITARIA ROCCA SAN CASCIANO: Manpower, filiale di Forlì ricerca pe… -