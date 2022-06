Salvini “Lavoro per la pace alla luce del sole” (Di sabato 11 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L’unico mio obiettivo, su cui continuo a lavorare con orgoglio e alla luce del sole, è tornare alla pace”. Lo dice Matteo Salvini riferendosi al conflitto in Ucraina e nel giorno in cui vengono alimentate altre polemiche strumentali a proposito del mai avvenuto viaggio a Mosca, polemiche che montano a 24 ore dal voto. La Lega, nel ribadire che ha dato mandato ai propri legali per tutelarsi da attacchi e ricostruzioni infamanti e lontane dalla realtà, ritiene che la nota e le ulteriori spiegazioni dell’ambasciata della Federazione Russa in Italia confermino una volta di più la totale trasparenza e correttezza dell’operato di Salvini. A differenza di un gruppo editoriale che diffondeva in allegato “Russia Oggi”, infatti, la Lega non ... Leggi su ildenaro (Di sabato 11 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L’unico mio obiettivo, su cui continuo a lavorare con orgoglio edel, è tornare”. Lo dice Matteoriferendosi al conflitto in Ucraina e nel giorno in cui vengono alimentate altre polemiche strumentali a proposito del mai avvenuto viaggio a Mosca, polemiche che montano a 24 ore dal voto. La Lega, nel ribadire che ha dato mandato ai propri legali per tutelarsi da attacchi e ricostruzioni infamanti e lontane drealtà, ritiene che la nota e le ulteriori spiegazioni dell’ambasciata della Federazione Russa in Italia confermino una volta di più la totale trasparenza e correttezza dell’operato di. A differenza di un gruppo editoriale che diffondeva in allegato “Russia Oggi”, infatti, la Lega non ...

Pubblicità

LegaSalvini : UCRAINA, #SALVINI: 'SE ASPETTIAMO LA PACE DI LETTA E DI MAIO SALTANO POSTI LAVORO' - PinascoDanilo : RT @elevisconti: E insomma a Mosca non sono molto soddisfatti del lavoro di Salvini… - ledicoladelsud : Ucraina, Salvini: “Lavoro per la pace alla luce del sole” - messina_oggi : Salvini “Lavoro per la pace alla luce del sole”ROMA (ITALPRESS) - 'L'unico mio obiettivo, su cui continuo a lavorar… - ZerounoTv : Salvini “Lavoro per la pace alla luce del sole” -