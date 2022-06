Salvini: “Italia sotto attacco, la Bce vuole svenderci come ha fatto con la Grecia” (Video) (Di sabato 11 giugno 2022) Roma, 11 giu – In quel maledetto 2011, quando la stampa allineata gridava «Fate presto», la Banca centrale europea cessò di acquistare i titoli di Stato Italiani, facendo schizzare lo spread alle stelle. L’obiettivo era far cadere il governo Berlusconi. Complottismo? Chiedete direttamente a Mario Monti: «Draghi decise anche di cessare gli acquisti di titoli di Stato Italiani da parte della Bce, che avevano dato ossigeno al governo Berlusconi nell’estate e autunno 2011», rivelò l’ex premier in un’intervista al Corriere della Sera. Ora, però, Draghi si trova dall’altra parte della barricata, ed è addirittura Matteo Salvini a evocare lo spettro della Grecia e della Troika. Salvini e lo spauracchio della Grecia Dopo mesi di adesione alla narrazione dominante (e conseguente emorragia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 11 giugno 2022) Roma, 11 giu – In quel maledetto 2011, quando la stampa allineata gridava «Fate presto», la Banca centrale europea cessò di acquistare i titoli di Statoni, facendo schizzare lo spread alle stelle. L’obiettivo era far cadere il governo Berlusconi. Complottismo? Chiedete direttamente a Mario Monti: «Draghi decise anche di cessare gli acquisti di titoli di Statoni da parte della Bce, che avevano dato ossigeno al governo Berlusconi nell’estate e autunno 2011», rivelò l’ex premier in un’intervista al Corriere della Sera. Ora, però, Draghi si trova dall’altra parte della barricata, ed è addirittura Matteoa evocare lo spettro dellae della Troika.e lo spauracchio dellaDopo mesi di adesione alla narrazione dominante (e conseguente emorragia ...

LegaSalvini : Matteo #Salvini: 'L'Europa blocca la vendita di auto a benzina e diesel? Oggi l'Italia non produce batterie, mentre… - Affaritaliani : Bce, Salvini convoca riunione. Lega: è partito attacco contro Italia - Agenzia_Ansa : 'Banca Centrale, Commissione e Parlamento europei: è partito un attacco contro l'Italia. Salvini ha convocato una r… - fratotolo2 : #Salvini: “Italia sotto attacco, la Bce vuole svenderci come ha fatto con la Grecia” Quindi perché sostiene il liq… - GrasselliMarco : RT @janavel7: Aumento dei tassi, Bce. Meloni e Salvini li usano per attaccare Draghi. Insomma, se la prendono con l'ombrello se piove. Fann… -