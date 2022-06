Salvini contro la Bce: «Italia sotto attacco. Vogliono fare come la Grecia e portarsi a casa il malloppo» (Di sabato 11 giugno 2022) «Banca Centrale, Commissione e Parlamento europei: è partito un attacco contro l’Italia. Matteo Salvini ha convocato per lunedì una riunione urgente della Lega, spiegando che è necessario reagire subito per difendere il lavoro e i risparmi degli Italiani». Questa nota è stata diffusa dalla Lega nel tardo pomeriggio di ieri, dopo una giornata nera per i mercati finanziari. Una posizione che è stata ribadita anche oggi da Matteo Salvini, mentre visitava il Salone del Mobile di Milano: «Quando la Banca Centrale Europea dice ‘non vi compro più i titoli di Stato’, la borsa perde il 5 per cento in un giorno, l’inflazione sale al 7 per cento, la crescita diminuisce, la benzina è sopra i 2 euro al litro… Mi sembra evidente che l’Italia sia sotto ... Leggi su open.online (Di sabato 11 giugno 2022) «Banca Centrale, Commissione e Parlamento europei: è partito unl’. Matteoha convocato per lunedì una riunione urgente della Lega, spiegando che è necessario reagire subito per difendere il lavoro e i risparmi deglini». Questa nota è stata diffusa dalla Lega nel tardo pomeriggio di ieri, dopo una giornata nera per i mercati finanziari. Una posizione che è stata ribadita anche oggi da Matteo, mentre visitava il Salone del Mobile di Milano: «Quando la Banca Centrale Europea dice ‘non vi compro più i titoli di Stato’, la borsa perde il 5 per cento in un giorno, l’inflazione sale al 7 per cento, la crescita diminuisce, la benzina è sopra i 2 euro al litro… Mi sembra evidente che l’sia...

