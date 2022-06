"Salvato perché serviva a Bill Gates". Il pesantissimo sospetto sull'oligarca russo Potanin (Di sabato 11 giugno 2022) Non tutti gli oligarchi russi sono "nemici" dell'Occidente: alcuni di loro, pur vicini al Cremlino, sono stati graziati dalle sanzioni europee, inglesi e americane scattate dopo l'invasione dell'Ucraina. Motivo? Erano indispensabili in ambienti influenti della nostra economia. sulla Stampa Jacopo Iacoboni snocciola qualche nome pesantissimo: "perché Boris Johnson non ha sanzionato il suo oligarca russo preferito, Alexander Lebedev, ex colonnello del Kgb a Londra, poi banchiere, da cui Johnson andava a feste allegre nelle ville italiane del figlio Evgheny in Umbria, solo e senza scorta?". E ancora, c'è il caso di Dmitry Rybolovlev, miliardario russo nonché proprietario del club di calcio del Monaco, che "aveva fatto grandi favori a Trump e a una parte trumpiana ancora evidentemente ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Non tutti gli oligarchi russi sono "nemici" dell'Occidente: alcuni di loro, pur vicini al Cremlino, sono stati graziati dalle sanzioni europee, inglesi e americane scattate dopo l'invasione dell'Ucraina. Motivo? Erano indispensabili in ambienti influenti della nostra economia.a Stampa Jacopo Iacoboni snocciola qualche nome: "Boris Johnson non ha sanzionato il suopreferito, Alexander Lebedev, ex colonnello del Kgb a Londra, poi banchiere, da cui Johnson andava a feste allegre nelle ville italiane del figlio Evgheny in Umbria, solo e senza scorta?". E ancora, c'è il caso di Dmitry Rybolovlev, miliardariononché proprietario del club di calcio del Monaco, che "aveva fatto grandi favori a Trump e a una parte trumpiana ancora evidentemente ...

Pubblicità

Maicuntent1986 : @supersonico1986 @vanandrix79 Madonna sto eiaculando, hanno sbroccato perché li hanno cacciati a calci in culo. Ell… - Emoisonline : RT @Geronim22285766: Hanno salvato l’Euro perché era l’Arma per Fotterci!!! - carlo1493 : @pablo__liberal @mariamacina @Daniela54092686 Monti avrà salvato l’Italia ma l’ha fatto sulle spalle della classe m… - InfinitoIsacco : RT @susy43279731: QUESTO PREGIUDICATO EVASORE, SALVATO 9 VOLTE DALLA PRESCRIZIONE E CHE PAGAVA LA MAFIA, SI LAMENTA PERCHÉ AI REFERENDUM SI… - gladiatoremassi : RT @cornobianco: @gladiatoremassi @GuidoCrosetto @repubblica non gli fa di certo onore portare come caso a discarico la vicenda di Mannino,… -

Gli artisti che hanno immaginato gli avatar con un secolo di anticipo ... ho pubblicato un post sul mio blog che uso come blocco di appunti condiviso dal 2003 e salvato ... ma i litigi continuano e le difficoltà economiche si fanno insostenibili, anche perché i due ... Jacopo, bagnino eroe: salva un 18enne, poi si sente male. 'Non mi ha neanche detto grazie' ... anche in questo caso il 18enne salvato non si è certo impegnato in ringraziamenti, né tantomeno i ... Bisogna fargli capire che quando c'è bandiera rossa non si può fare il bagno perché si rischia la ... Avvenire ... ho pubblicato un post sul mio blog che uso come blocco di appunti condiviso dal 2003 e... ma i litigi continuano e le difficoltà economiche si fanno insostenibili, anchei due ...... anche in questo caso il 18ennenon si è certo impegnato in ringraziamenti, né tantomeno i ... Bisogna fargli capire che quando c'è bandiera rossa non si può fare il bagnosi rischia la ... La storia di Said morto dopo aver salvato due bimbi in mare