Salario minimo: maggioranza spaccata in Italia (Di sabato 11 giugno 2022) Raggiunto l’accordo sul Salario minimo a Strasburgo. In Italia Ddl fermo in commissione. La maggioranza è spaccata. L’accordo sul Salario minimo L’Unione europea ha raggiunto un accordo sul Salario minimo. Lo ha fatto sapere ufficialmente tramite l’account Twitter della Commissione Affari sociali del Parlamento europeo. La nuova direttiva sul Salario minimo europeo attende ora il placet della Plenaria del Parlamento Ue e la ratifica del Consiglio Ue. Toccherà poi ai Paesi membri recepirla. Le ultime indiscrezioni Secondo le ultime indiscrezioni sull’accordo nella Ue non saranno previsti massimi e minimi salariali. La direttiva punterà invece a istituire un quadro per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 giugno 2022) Raggiunto l’accordo sula Strasburgo. InDdl fermo in commissione. La. L’accordo sulL’Unione europea ha raggiunto un accordo sul. Lo ha fatto sapere ufficialmente tramite l’account Twitter della Commissione Affari sociali del Parlamento europeo. La nuova direttiva suleuropeo attende ora il placet della Plenaria del Parlamento Ue e la ratifica del Consiglio Ue. Toccherà poi ai Paesi membri recepirla. Le ultime indiscrezioni Secondo le ultime indiscrezioni sull’accordo nella Ue non saranno previsti massimi e minimi salariali. La direttiva punterà invece a istituire un quadro per ...

