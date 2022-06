Sala dimentica i disabili, la giunta di sinistra dà loro solo briciole. Il centrodestra: “Ipocrisia senza limiti” (Di sabato 11 giugno 2022) solo un quinto dei fondi richiesti dal centrodestra la giunta di Milano a trazione sinistra vuole stanziare per i disabili. briciole. Eppure non molto tempo fa il sindaco Sala si mostrava a passeggiare in Galleria, nella settimana del Salone del Mobile, con una ragazza disabile. Addirittura postò su Instagram quella passeggiata. In un’altra occasione raccontata nelle cronache milanesi di Libero si racconta di quando presenziò all’esibizione del coro della scuola dei ciechi di via Vivaio. Anche in questa occasione postando foto con alcuni dei ragazzini. Il sindaco Sala, che ha informato dai social di essere risultato positivo al Covid, predica bene – anzi passeggia bene- ma razzola male. disabili e ciechi, l’Ipocrisia ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 giugno 2022)un quinto dei fondi richiesti dalladi Milano a trazionevuole stanziare per i. Eppure non molto tempo fa il sindacosi mostrava a passeggiare in Galleria, nella settimana del Salone del Mobile, con una ragazza disabile. Addirittura postò su Instagram quella passeggiata. In un’altra occasione raccontata nelle cronache milanesi di Libero si racconta di quando presenziò all’esibizione del coro della scuola dei ciechi di via Vivaio. Anche in questa occasione postando foto con alcuni dei ragazzini. Il sindaco, che ha informato dai social di essere risultato positivo al Covid, predica bene – anzi passeggia bene- ma razzola male.e ciechi, l’...

