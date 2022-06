Russia tra crollo Pil e possibile default, cosa succederà (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – default della Russia, rafforzamento del rublo e reali effetti delle sanzioni sull’economia di Mosca: da settimane analisti, economisti e governanti del mondo dibattono su questi temi cruciali. Le ultime notizie raccontano che la Russia avrebbe dovuto pagare gli interessi obbligazionari il 27 maggio per 71,25 milioni di dollari e 26,5 milioni di euro. Il Paese ha comunicato di aver trasferito il denaro al National Settlement Depository, ma le sanzioni probabilmente gli hanno impedito la conclusione dell’operazione. cosa accadrà e qual è il quadro attuale delle finanze e dell’economia russa? Come spiegato a Money.it da Andrea Resti, professore di Finanza all’Università Bocconi, il default russo è principalmente un fatto tecnico, legato al funzionamento delle sanzioni. Se le autorità ... Leggi su italiasera (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) –della, rafforzamento del rublo e reali effetti delle sanzioni sull’economia di Mosca: da settimane analisti, economisti e governanti del mondo dibattono su questi temi cruciali. Le ultime notizie raccontano che laavrebbe dovuto pagare gli interessi obbligazionari il 27 maggio per 71,25 milioni di dollari e 26,5 milioni di euro. Il Paese ha comunicato di aver trasferito il denaro al National Settlement Depository, ma le sanzioni probabilmente gli hanno impedito la conclusione dell’operazione.accadrà e qual è il quadro attuale delle finanze e dell’economia russa? Come spiegato a Money.it da Andrea Resti, professore di Finanza all’Università Bocconi, ilrusso è principalmente un fatto tecnico, legato al funzionamento delle sanzioni. Se le autorità ...

