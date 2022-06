(Di sabato 11 giugno 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Pubblicità

matt_eoo0 : RT @Gazzetta_it: #Rovella: 'Volevo giocare con Dybala, ma #Vlahovic va benissimo' - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Rovella: 'Volevo giocare con Dybala, ma #Vlahovic va benissimo' - Gazzetta_it : #Rovella: 'Volevo giocare con Dybala, ma #Vlahovic va benissimo' -

La Gazzetta dello Sport

Il nostro pomeriggio con Nicolò: occhi blu mare, come quello di Genova che porterà nel cuore. Istinto da ventenne che vuole spaccare il mondo e vincere un Mondiale. E un certo stile, da Juve. ...Un altro talento del nostro calcio su questo numero di Sportweek : Nicolòci ha ... "giocare con Dybala, ma con Vlahovic va benissimo". Il Giallo della settimana è dedicato al ... Rovella: "Volevo giocare con Dybala, ma Vlahovic va benissimo" Un altro talento del nostro calcio su questo numero di Sportweek: Nicolò Rovella ci ha raccontato tutto della sua ... con l’imminente ritiro precampionato in casa Juve. "Volevo giocare con Dybala, ma ...ROMA. – L’Italia Under 21, a Helsingborg contro la Svezia, va sotto, soffre tanto, poi pareggia e rischia seriamente di chiudere a proprio vantaggio il discorso-qualificazione, fallendo una miriade di ...