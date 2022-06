(Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) –traRossi in (doppio) concerto, il2022 ma anche il PrimoStorico della città. Tra oggi e domani, domenica 12 giugno, la Capitale sarà protagonista con diversi eventi che metteranno a dura prova il, cone deviazioni. Ecco lesu percorsi e stop forzati dal comune: Oggi, sabato 11 giugno, PrimoStorico diin via dei Fori Imperiali dalle 11 alle 14. La strada sarà chiusa dalle 7 alle 21. Le linee bus di solito in transito su via dei Fori Imperiali saranno deviate anche su altri tratti del loro percorso per la contemporanea chiusura delleintorno al Circo ...

Pubblicità

mengonimarco : Sono arrivato a Roma, tra poco ci vediamo al @Tg1Rai. Si parla di stadi e di ambiente, dopo vi spiego meglio.… - fattoquotidiano : Rifiuti, degrado, tavolini selvaggi, salta file abusivi, turisti irrispettosi, vandali a ogni angolo. Il centro sto… - GiovaAlbanese : Il contatto tra la #Juventus e l'entourage di #Zaniolo risale allo scorso week end, a margine della finale di Champ… - StraNotizie : Roma tra Vasco, Pride e Grand Prix: news traffico e strade chiuse - fisco24_info : Roma tra Vasco, Pride e Grand Prix: news traffico e strade chiuse: (Adnkronos) - Tra oggi e domani, diversi gli eve… -

Succede che attivisti sociali e sindacati,questi la rete Rent Strike Italy, Unione inquilini e ... E il tribunale diconvoca Palazzo Chigi Succede infine che giudici dei tribunali, ad esempio ...- Arrivare in aeroporto. Avvicinarsi al megaschermo per scoprire il gate di partenza del volo e ... Delta Air Lines , compagnia aereale più importanti al mondo, sperimenterà questo servizio ai ...(Adnkronos) – Roma tra Vasco Rossi in (doppio) concerto, il Roma Pride 2022 ma anche il Primo Grand Prix Storico della città. Tra oggi e domani, domenica 12 giugno, la Capitale sarà protagonista con ...I tifosi dell’Inter sono stati i primi per numero di presenze in Serie A (854.983) e per media a partita (44.999). Il match tra Inter e Roma del 23 aprile è stato quello con più spettatori in Serie A: ...