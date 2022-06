Roma Pride, migliaia di persone alla manifestazione per i diritti lgbt+: segui la diretta (Di sabato 11 giugno 2022) Festa arcobaleno a Roma, dove migliaia di persone si sono ritrovate in piazza della Repubblica tra striscioni bandiere per il Pride, la manifestazione per i diritti lgbtqi+. Presenti Vladimir Luxuria e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti preso d’assalto dai giornalisti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Festa arcobaleno a, dovedisi sono ritrovate in piazza della Repubblica tra striscioni bandiere per il, laper ilgbtqi+. Presenti Vladimir Luxuria e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti preso d’assalto dai giornalisti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

lauraboldrini : Condivido la campagna #Nonpassa di @amnestyitalia a sostegno dell’approvazione del #DdlZan. È sempre più urgente… - amnestyitalia : Buon Pride a chi oggi sfilerà per le strade di Roma, Genova, Dolo e Bergamo. Noi saremo anche a Verona per chieder… - elio_vito : Oggi alle 15,30 sarò al Roma #Pride gioia, orgoglio, diritti per tutt?? - Marco52674783 : @Tamagati @elio_vito @Roma_Pride E allora da cosa capisci che fosse la Madonna? - AuraZacchi : RT @AlekosPrete: I manifesti omofobi degli estremisti ultracattolici e neofascisti contro il @Roma_Pride. Militia Christi e la Rete dei Pat… -