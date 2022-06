Roma Pride, in migliaia sfilano al corteo lgbt+: “Torniamo a far rumore”. Elodie si esibisce sul carro: “Meritiamo tutti gli stessi diritti” (Di sabato 11 giugno 2022) Un lunghissimo e coloratissimo fiume di persone ha invaso le vie del centro della Capitale per la festa della comunità Lgbtqia+ che ha scelto di intitolare l’edizione Romana del 2022 a Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio dello scorso anno. 900mila i partecipanti secondo gli organizzatori. A fare da madrina la cantante Elodie che vestita di paillette fucsia dal palco mobile in via dei Fori Imperiali ha salutato la folla festante. “Meritiamo tutti gli stessi diritti – ha detto dal carro dopo l’esibizione – La vita è una e bisognerebbe guardarla dal punto di vista dell’amore e non dalla divisione dell’odio” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Un lunghissimo e coloratissimo fiume di persone ha invaso le vie del centro della Capitale per la festa della comunità Lgbtqia+ che ha scelto di intitolare l’edizionena del 2022 a Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio dello scorso anno. 900mila i partecipanti secondo gli organizzatori. A fare da madrina la cantanteche vestita di paillette fucsia dal palco mobile in via dei Fori Imperiali ha salutato la folla festante. “gli– ha detto daldopo l’esibizione – La vita è una e bisognerebbe guardarla dal punto di vista dell’amore e non dalla divisione dell’odio” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

