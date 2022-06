Roma Pride, Elodie è la madrina della manifestazione (Di sabato 11 giugno 2022) La trentaduenne cantante Elodie sarà il simbolo del Roma Pride in programma oggi. La performer sarà la protagonista del corteo Protagonista anche nel sociale. Elodie è ufficialmente la nuova madrina del Roma Pride, in programma oggi per le strade della Capitale. La cantante salirà sui carri del corteo che sfilerà fra le strade di Roma, per intonare la sua “Bagno A Mezzanotte“, che è diventato presto l’inno della manifestazione. La performer ha ricordato di aver preso a cuore la manifestazione e il tema anche per via della sorella, che fece coming out. “Piangeva. Le ho detto: sii felice. Sono emozionata, è importante ricordarci che siamo tutti uguali e i diritti ... Leggi su zon (Di sabato 11 giugno 2022) La trentaduenne cantantesarà il simbolo delin programma oggi. La performer sarà la protagonista del corteo Protagonista anche nel sociale.è ufficialmente la nuovadel, in programma oggi per le stradeCapitale. La cantante salirà sui carri del corteo che sfilerà fra le strade di, per intonare la sua “Bagno A Mezzanotte“, che è diventato presto l’inno. La performer ha ricordato di aver preso a cuore lae il tema anche per viasorella, che fece coming out. “Piangeva. Le ho detto: sii felice. Sono emozionata, è importante ricordarci che siamo tutti uguali e i diritti ...

